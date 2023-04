Duda: Polen hat bereits acht MiG-29 an die Ukraine geliefert Wolodymyr Selenskyj ist auf einer seiner seltenen Auslandsreisen. In Warschau wurde der ukrainische Präsident herzlich empfangen. dpa

Eine MiG-29 Jozef Durník/dpa

Warschau -Polen hat nach Angaben von Präsident Andrzej Duda inzwischen bereits acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert. Vier der Maschinen habe man Kiew „im Verlauf der vergangenen Monate“ überlassen, sagte Duda am Mittwoch in Warschau nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.