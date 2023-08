Trotz intensiven Regens in einigen Landesteilen haben in Frankreich derzeit 119 Kommunen kein eigenes Trinkwasser mehr. Dies betreffe etwa 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner, sagte Umweltminister Christophe Béchu am Dienstag dem Sender France Inter. „Die Tatsache, dass es derzeit regnet, bedeutet nicht, dass die Dürre beendet ist“, betonte der Minister. Derzeit seien noch 62 Prozent der Grundwasserspeicher nicht ausreichend gefüllt. In einem Fünftel der Speicher sei der Wasserstand sogar sehr niedrig.

Die derzeitigen Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung gehen auf die schlimme Trockenheit des vergangenen Sommers und den ausbleibenden Niederschlag im Herbst und Winter zurück. Der Regen im Frühjahr hatte die Grundwasserspeicher kaum aufgefüllt, da ein Großteil des Wassers von den Pflanzen aufgenommen wurde.

Frankreich: Minister hofft auf keine weitere Extremdürre wie im Sommer 2022

Ende Juli befanden sich noch 31 von insgesamt 101 Départements im Dürre-Alarmzustand. Dies ist mit örtlich unterschiedlichen Einschränkungen des Wasserverbrauchs verbunden. Es dürfen etwa keine privaten Pools befüllt, Rasen gesprengt oder Gärten bewässert werden.

Im extrem trockenen Sommer 2022 hatten mehr als 700 französische Kommunen kein eigenes Trinkwasser mehr. Wegen anhaltender Trockenheit hatte vergangenen Sommer ein südfranzösisches Dorf drastische Maßnahmen ergriffen: Zähneputzen und Trinken am Wasserhahn waren in Villars-sur-Var im Norden von Nizza verboten. Das Wasser aus dem Hahn durfte auch nicht zum Kochen verwendet werden. Einwohnerinnen und Einwohner erhielten zwei Flaschen Trinkwasser pro Tag vom Rathaus.