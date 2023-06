Die Berliner Abgeordneten Katalin Gennburg und Ferat Kocak haben gegenüber der taz gefordert, Golfplätze als solche zu schließen und als Grünflächen für die Öffentlichkeit zu öffnen. Gennburg und Kocak, die für die Linke im Abgeordnetenhaus sitzen, hatten kürzlich eine parlamentarische Anfrage an die Senatsumweltverwaltung gestellt, in der sie den Wasserverbrauch von Berliner Golfanlagen erfragten.

Die beiden Abgeordneten stellten die Anfrage vor dem Hintergrund der Ankündigung von Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU), Berlin auf eine Wasser-Rationierung vorbereiten zu wollen. Die Senatsverwaltung machte laut taz nur für die drei großen Golfplätze in Berlin mit mindestens einem 18-Loch-Platz Angaben. Der genehmigte Wasserverbrauch der Anlagen beträgt demnach ein Tausendstel des Gesamtumsatzes der Berliner Wasserbetriebe. „Das ist sehr viel und völlig übertrieben“, sagte Gennburg dazu der taz.

Golfplätze entnehmen ihr Wasser aus privat gebohrten Brunnen

Weiter moniert Gennburg, dass die Golfplätze für das Wasser, das sie zum Sprengen ihrer Rasenflächen benutzen, nur 31 Cent zahlen – im Gegensatz zum Beispiel zu Hausbesitzern, die ihren Garten wässern. Wie ein Pressesprecher der Berliner Wasserbetriebe erklärt, liegt das daran, dass die Golfplätze Grundwasser aus privat gebohrten Brunnen entnehmen. Dafür zahlten sie nur 31 Cent „Grundwasserentnahmeentgelt“ pro Kubikmeter an den Senat und nicht die regulären 1,69 Euro Trinkwassergebühr pro Kubikmeter.

Weil Golf spielen teuer ist – im Golf Resort Berlin Pankow etwa beträgt der Mitgliedsbeitrag pro Jahr 1650 Euro, dazu kommt eine Aufnahmegebühr von 1300 Euro – sieht Gennburg in der Praxis eine Bevorteilung von Reichen. „Berlin hält gut betuchten Leuten eine Fläche von der Größe des Tiergartens vor, auf der eine immense Wasserverschwendung stattfindet“, so Gennburg. „Das muss aufhören. Wir können uns das in Zeiten von Klimakrise und Wasserknappheit nicht leisten“, sagte Gennburg. Golfplätze seien so überflüssig wie Privatjets.

Wasserverbrauch in Berlin: Kontrolle der Golfclubs zuletzt 2019

Außerdem weist Gennburg darauf hin, dass der Wasserverbrauch der Golfplätze zuletzt 2019 kontrolliert wurde – darauf seien einige Dürresommer gefolgt. Es sei unklar, ob sich die Betreiber an die Vorgaben zum Wasserverbrauch gehalten hätten. „Da könnte mal wieder der Wasserzähler kontrolliert werden“, sagte Gennburg der taz. Und: Bei der Rationierung von Wasser dürfe Umweltsenatorin Manja Schreiner Golfplätze auf keinen Fall übervorteilen.

Ausbleibender Regen und fehlendes Wasser werden in Berlin immer mehr zum Problem. Zwar hat es in den ersten Monaten des Jahres überdurchschnittlich viel geregnet, doch im Mai fiel nur 20 Prozent des üblichen Niederschlags. Dazu kommt der Wassermangel, der sich in den vorangegangenen Jahren aufgebaut hat.