Zwölf Jahre nach der Loveparade-Katastrophe in Duisburg haben Hinterbliebene und Betroffene an die Opfer erinnert. „Bei vielen ist dieser Tag für immer ganz fest ins Leben eingeschrieben“, sagte der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung „Duisburg 24.7.2010“, Jürgen Thiesbonenkamp, laut Redetext am Sonntag an der Gedenkstätte der Katastrophe am Karl-Lehr-Tunnel.

Der 24. Juli 2010, als bei einem Massengedränge im Tunnel und vor der Rampe zum Veranstaltungsgelände der Techno-Parade 21 Menschen starben und mehr als 650 verletzt wurden, sei ein „traumatischer Tag“ gewesen. „Gerade auch weil das Auftreten der Verantwortlichen alles noch schlimmer machte“, kritisierte Thiesbonenkamp. Niemand habe moralische oder politische Verantwortung übernommen.

Der Stiftungsvorsitzende verwies zudem auf die Bedeutung des gemeinsamen Erinnerns: „Jeder Gedenktag ist ein Brückenpfeiler. Er trägt unsere Erinnerung. Auf dieser Brücke sind wir mit unseren Gefühlen seither nicht allein.“ Die Erinnerung an das Leben und auch an die Lebensfreude aller Verstorbenen gebe den Hinterbliebenen Stück für Stück Halt zurück. Hunderttausende Techno-Fans waren damals nach Duisburg gekommen, um auf dem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs zu feiern.

Am Sonntagnachmittag hatte in der evangelischen Salvatorkirche in Duisburg bereits ein Gedenkgottesdienst für die Angehörigen der Opfer stattgefunden. Am Samstagabend erinnerten zudem Bürgerinnen und Bürger mit der „Nacht der 1000 Lichter“ am Unglücksort an die Katastrophe.

Strafprozess eingestellt: „Kollektives Versagen von Verantwortlichen“

Der Strafprozess zur Katastrophe am Landgericht Duisburg wurde Anfang Mai 2020 eingestellt, weil nach Überzeugung der Richter keinem der Angeklagten eine relevante individuelle Schuld zuzuschreiben war. Es habe sowohl vor der Loveparade als auch am Veranstaltungstag ein kollektives Versagen von Verantwortlichen gegeben.

Das Gericht hatte am Ende festgestellt, dass eine „Vielzahl von Umständen“ zu dem tödlichen Gedränge geführt habe. So sei etwa der Veranstaltungsort für das Konzept und die Besuchermengen nicht geeignet gewesen. Vereinzelungsanlagen und Schleusen an den Eingängen seien nicht auf die erwartenden Personenmengen ausgerichtet gewesen.

Am 9. Juli 2022 fand erstmals eine Neuauflage der Loveparade unter dem Namen „Rave The Planet“ in Berlin statt.