Dumbledore-Schauspieler Sir Michael Gambon ist tot

Sir Michael Gambon ist tot. Der aus den Harry-Potter-Filmen als Dumbledore bekannte Schauspieler sei im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, berichteten britische Medien unter Berufung auf Gambons Familie.

„Wir bitten darum, unsere Privatsphäre zu achten in dieser schmerzhaften Zeit und danken für Ihre unterstützenden und liebevollen Nachrichten, hieß es in der Mitteilung der Familie.

Michael Gambon hatte den Hogwarts-Schuldirektor Albus Dumbledore vom dritten Film der Harry-Potter-Filmreihe an gespielt. Die Rolle war in den ersten beiden Filmen mit Richard Harris besetzt, der jedoch nach schwerer Krankheit am 25. Oktober 2002 starb, sodass eine Neubesetzung notwendig wurde.

Der irisch-britische Schauspieler Gambon spielte in mehreren Filmen und etwa auch in den Serien „Maigret“ und „The Singing Detective“ mit.