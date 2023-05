„Aktuelles Sportstudio“: Dunja Hayali hört als Moderatorin auf

Am Samstag moderiert Dunja Hayali letztmals den Sport-Klassiker. Warum macht sie Schluss?

Dunja Hayali verabschiedet sich vom „Aktuellen Sportstudio“. Die 48 Jahre alte Journalistin moderiert am Samstag letztmals den Sport-Klassiker, wie das ZDF am Donnerstag bestätigte. Seit August 2018 war sie bisher 40 Mal im Einsatz.

„Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten 5 Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen…“, schrieb Hayali in den sozialen Medien. „Aber drei Sendungen sind - aus unterschiedlichen Gründen - eine zu viel, jedenfalls für mich.“

Hayali gehört seit Februar fest zum Moderations-Team des „heute journal“. Außerdem arbeitet sie für das „Morgenmagazin“. Das „Aktuelle Sportstudio“ moderieren weiterhin Katrin Müller-Hohenstein, Sven Voss und Jochen Breyer.