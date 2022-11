Duo rast in gestohlenem Transporter Polizei davon In einem gestohlenen Transporter haben sich zwei Männer eine Verfolgungsjagd durch Berlin mit der Polizei geliefert. Ersten Erkenntnissen zufolge rasten die ... dpa

Berlin -In einem gestohlenen Transporter haben sich zwei Männer eine Verfolgungsjagd durch Berlin mit der Polizei geliefert. Ersten Erkenntnissen zufolge rasten die Männer in der Nacht zu Donnerstag mit dem Fahrzeug zunächst in Alt-Treptow einer Polizeikontrolle davon, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.