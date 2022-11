Duran Duran-Ex-Gitarrist macht Krebserkrankung öffentlich Duran Duran wurden am Wochenende in die Rock & Roll-Ruhmeshalle aufgenommen. Die Feier wird nun von einer traurigen Nachricht begleitet. dpa

ARCHIV - Sänger Simon Le Bon, Gitarrist Andy Taylor (m.) und Bassgitarrist John Taylor von der Band Duran Duran während eines Auftritts. Tal Cohen/EPA/dpa/Archiv

Los Angeles -Der ehemalige Duran Duran-Gitarrist Andy Taylor ist eigenen Worten zufolge an Prostatakrebs erkrankt. „Viele Familien haben das langsame Brennen dieser Krankheit erlebt, bei uns ist es natürlich nicht anders“, schrieb der 61-Jährige in einem Brief, der am Wochenende bei der Einführungszeremonie der Band in die „Rock & Roll Hall of Fame“ in Los Angeles vorgelesen wurde.