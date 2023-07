Durch Frankreich inspiriert: Jugendliche randalieren, plündern in der Schweiz

Die Krawalle in Frankreich haben nun auch Einfluss auf die Nachbarländer. Vorfälle, die vergleichbar mit den Szenen urbaner Gewalt sind, brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtzentrum von Lausanne in der Schweiz aus.

Wie Schweizer Medien berichten, versammelten sich Demonstranten im Le Flon-Viertel und riefen dazu auf, die auf der anderen Seite der Grenze entzündete Pulverspur auszubreiten. Der Aufruf verbreitete sich schnell über Snapchat und TikTok.

Mehrere Festnahmen nach Krawallen in der Schweiz

Mehr als hundert Jugendliche versammelten sich in der Innenstadt und plünderten Geschäften, wie die Polizei mitteilte. Sieben Personen wurden festgenommen, sechs davon Minderjährige. Vor allem in Le Flon seien mehrere Schaufenster eingeschlagen worden, heißt es weiter von der Behörde.

Am Freitag kamen auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel als Reaktion auf den Tod des 17-Jährigen in Frankreich ebenso Jugendliche zusammen. Einer Polizeisprecherin zufolge versammelten sie sich nach einem Aufruf in sozialen Netzwerken an verschiedenen Orten. Zwischenzeitlich seien rund 50 Menschen präventiv festgenommen worden, hieß es. Bereits am Donnerstagabend war es in der belgischen Hauptstadt zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften gekommen. (mit dpa.)