Durchbruch: Sittenpolizei im Iran „ist aufgelöst worden“ 

Nach monatelangen Protesten ist die berüchtigte Sittenpolizei im Iran aufgelöst worden, wie der Generalstaatsanwalt am Samstagabend mitteilte.

Die iranische Sittenpolizei ist nach Justizangaben aufgelöst worden. „Die Sittenpolizei hat nichts mit der Justiz zu tun und wurde von denjenigen, die sie in der Vergangenheit eingerichtet haben, geschlossen“, sagte Generalstaatsanwalt Mohammed Dschafar Montaseri am Samstagabend nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna in der zentraliranischen Stadt Ghom.

Im Iran finden seit Wochen Proteste statt. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini - sie war Mitte September von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die Kleiderordnung verstoßen haben soll. Seitdem tragen immer mehr Frauen kein Kopftuch mehr. Der Iran macht seinen Erzfeind USA sowie dessen Verbündete, darunter Großbritannien und Israel, für die gewaltsamen Zusammenstöße verantwortlich.

Nach Angaben eines Generals Anfang der Woche wurden bei den gewaltsamen Zusammenstößen mehr als 400 Menschen getötet. Am Samstag erklärte der Oberste Nationale Sicherheitsrat, „mehr als 200 Menschen“ seien getötet worden. Diese Zahl umfasst laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna „tote Zivilisten und Sicherheitskräfte, Opfer von Zusammenstößen zwischen verfeindeten Gruppen, Randalierer sowie konterrevolutionäre und separatistische Gruppen“.