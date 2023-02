Durchsuchung bei Polizist: Interne Informationen verraten? Ein Berliner Polizist steht im Verdacht, interne Informationen weitergegeben zu haben. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Verlet... dpa

Berlin (dpa/bb) -Ein Berliner Polizist steht im Verdacht, interne Informationen weitergegeben zu haben. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Verletzung von Dienstgeheimnissen ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Am Morgen habe es Durchsuchungen in seiner Wohnung und an seinem Arbeitsplatz in der Direktion 5 (City) in Berlin-Kreuzberg gegeben. Dabei seien Beweismittel beschlagnahmt worden. Diese würden nun vom Landeskriminalamt (LKA) ausgewertet.