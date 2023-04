Durchsuchung in Clan-Villa: Diebesgut aus Baumarkt gesucht Eine Villa von Mitgliedern eines bekannten arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln sowie ein Gebäude in Charlottenburg sind von der Polizei durchsucht wor... dpa

Berlin -Eine Villa von Mitgliedern eines bekannten arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln sowie ein Gebäude in Charlottenburg sind von der Polizei durchsucht worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin ging es dabei am Dienstag um den Verdacht des räuberischen Diebstahls, den zwei 19 und 23 Jahre alte Familienmitglieder begangen haben sollen. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Nach Feststellung ihrer Identität seien sie aber wieder auf freien Fuß gekommen. Zuvor hatten Medien über den Einsatz berichtet, an dem auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt war.