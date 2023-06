Schwarzarbeit: Razzia vor Konzert von Roland Kaiser

In Dresden hat das Hauptzollamt am Sonntag vor einem Konzert des Schlagersängers Roland Kaisers auf der Hutbergbühne Durchsuchungen durchgeführt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurden vor Ort „zahlreiche Verstöße“ festgestellt.

Eine Vielzahl der rund 100 Beschäftigten – vor allem im Gastrobereich – seien nicht zur Sozialversicherung angemeldet gewesen. Darüber hinaus sei in mehreren Fällen die Mitwirkungspflicht der befragten Personen bei der Erfassung der erforderlichen Angaben verletzt. Die befragten Personen seien dabei bei der Event-Location bzw. bei kooperierenden Firmen angestellt gewesen, nicht bei Roland Kaiser selbst.

Der Landkreis Bautzen wendete sich in einem Facebook-Beitrag an die Fans, die möglicherweise vor der Hutbergbühne auf Beginn des Konzerts warteten. „Unser Ordnungsamt und eine Bundesbehörde führen derzeit eine anlassunabhängige Routine-Kontrolle“ durch, so der Beitrag.