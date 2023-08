Durchwachsenes Wetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam -Am Wochenende wird das Wetter in Berlin und Brandenburg durchwachsen. Der Samstag startet heiter bis wolkig, im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Neiße kann es gegen Abend etwas regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird stark bewölkt. Entlang der Oder und Neiße bis in den Süden Brandenburgs wird es regnerisch. Auch im Westen Brandenburgs regnet es gegen Morgen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 12 Grad.

Am Sonntag bleibt es bedeckt mit gebietsweise schauerartigem Regen, der vereinzelt auch gewittrig und stärker ausfallen kann. Entlang der Oder und Neiße regnet es stärker. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 19 Grad.