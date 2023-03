Düstere Stimmung: Ramadan in der Erdbebenregion Der Ramadan gilt als Zeit der Gemeinschaft mit Familie und Freunden. Sechs Wochen nach den schweren Beben liegt in der betroffenen Region ein Schleier aus Tr... Ergin Hava , dpa

Familie Kaplan begeht das erste Fastenbrechen in ihrem Zelt in Adiyaman. Ergin Hava/dpa

Adiyaman -In der vom Erdbeben stark zerstörten Stadt Adiyaman beginnt das erste Fastenbrechen des Ramadans. Familie Kaplan kommt am Donnerstagabend auf dem Boden ihres Zeltes zusammen, in der Ferne ist der Ruf zum Gebet zu hören. Still reicht Vater Ekrem das Brot, während Mutter Asli Wasser für ihre beiden Kinder eingießt. Sie murmeln Gebete für diejenigen, die durch die verheerende Erdbeben am 6. Februar ums Leben gekommen sind.