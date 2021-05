Berlin - Rund 60 Mal ist die Feuerwehr am Mittwochabend wegen Sturmnotrufen in Berlin ausgerückt. Unter anderem waren mehrere Bäume umgestürzt und auf Autos gefallen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Verletzt worden sei aber zunächst niemand. Die Einsatzlage habe im Rahmen des Regelbetriebs bewältigt werden können. Den Ausnahmezustand musste die Feuerwehr bislang nicht ausrufen. Der Wetterdienst hatte am Mittwoch für die Hauptstadt auf starke Gewitter mit teils schweren Sturmböen hingewiesen. Am Abend habe sich die Lage aber wieder beruhigt, sagte der Feuerwehrsprecher.

#Wetter_bedingte Einsätze im Stadtgebiet. Zwischen 17:30 und 19:00 Uhr sind wir zu rund 60 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet gerufen worden.Nach jetzigem Kenntnisstand gab es keine Verletzten. Einige Einsatzstellen arbeiten wir zurzeit noch ab. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 5, 2021