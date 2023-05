A12: Reisebus kracht mit zwei Lastwagen zusammen: 52 Verletzte

Bei einem schweren Crash auf der A12 in Brandenburg wurden 52 Menschen verletzt, zehn davon schwer. Der Katastrophenschutz wurde alarmiert.

Feuerwehrleute am Unfallort auf der A12 Sappeck/BLP

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und zwei Lastwagen auf der A12 zwischen Storkow (Landkreis Oder-Spree) und Fredersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) in Brandenburg sind am Dienstagmittag Dutzende Menschen verletzt worden. Mittlerweile gebe es 52 Verletzte, davon zehn Schwerverletzte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag. Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort.

Zunächst war von 35 Verletzten, darunter sechs Schwerverletzten die Rede gewesen. Der Fahrer des Reisebusses wurde nach RBB-Informationen beim Zusammenstoß eingeklemmt. Der Bus kam offenbar aus Polen und war mit Jugendlichen und Erwachsen besetzt.

+++ EIL #news +++

Aufgrund eines Unfalls zwischen Lkw und Bus ist die #A12 zwischen Storkow (LOS) & Friedersdorf (MOL) voll gesperrt. Bitte bilden Sie eine Rettungsgasse und umfahren Sie den Bereich weiträumig. pic.twitter.com/ijFQVK66Dc — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) May 9, 2023

Die Polizei wurde demnach um 12.24 Uhr über den Unfall informiert. Ersten Angaben zufolge hatte ein Lastwagen, der in Richtung Berlin unterwegs war, versucht, die Spur zu wechseln. Dabei fuhr er auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf und stieß seitlich mit dem Reisebus zusammen. Die Menschen wurden den Angaben zufolge mittlerweile geborgen.

Bei einem der Lastwagen handelte es sich laut Polizeisprecher um einen Gefahrentransporter. Der Lkw war nach Angaben der Polizei ohne Ladung. Normalerweise sei der Tank des Lastwagens mit Diesel befüllt, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Autobahn 12 ist weiterhin voll gesperrt. Die Polizei bat, den Bereich zu umfahren. Nach Angaben der Polizei waren drei Rettungshubschrauber und der Katastrophenschutz im Einsatz.