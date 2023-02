DWD-Bilanz: Zwölfter zu warmer Winter in Folge Der Klimawandel lässt sich kaum noch übersehen. Bereits seit zwölf Jahren sind die Winter zu warm. Hinzu kommt in vielen Regionen nun auch noch die Trockenheit. dpa

Offenbach -Auch der diesjährige Winter in Deutschland ist laut Meteorologen deutlich zu warm gewesen. „Deutschland erlebte damit den zwölften zu warmen Winter in Folge. Der Klimawandel lässt nicht locker“, sagte Uwe Kirsche vom Deutschen Wetterdienst am Montag in Offenbach. Der DWD bezieht seine vorläufige Bilanz auf die ersten Auswertungen der bundesweit rund 2000 Messstationen.