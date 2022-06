Mühlberg/Zeithain - Im Kampf gegen die Flammen in der Gohrischheide kann die Feuerwehr auf keine größere Entlastung durch Regen bauen. Zwar könne es in dieser Region am Freitagabend und tagsüber am Samstag vereinzelt Schauer geben, sagte Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig auf Anfrage. Vermutlich würden sie aber keine größeren Niederschlagsmengen bringen. Ein länger andauerndes Regengebiet sei nicht in Sicht. Das Feuer an der Grenze von Sachsen und Brandenburg war am Donnerstag ausgebrochen und wütet mittlerweile auf 450 Hektar.