E-Bike-Fahrer tödlich in Wusterhausen/Dosse verunglückt

Wusterhausen/Dosse -Ein E-Bike-Fahrer ist im Landkreis Ostprignitz-Ruppin beim Abbiegen tödlich verunglückt. Der 32-Jährige soll am Sonntagnachmittag mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Radfahrer sei von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Seine Verletzungen waren den Angaben zufolge so schwer, dass der Mann noch an der Unfallstelle im Ort Wusterhausen/Dosse starb.