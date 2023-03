E-Scooter-Fahrer stößt mit Auto zusammen: Berliner Polizei sucht Zeugen

In Altglienicke stieß ein E-Scooter-Fahrer mit einem Auto zusammen. Dabei erlitt er Verletzungen am Kopf und Rücken. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Knapp zwei Wochen, nachdem ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Altglienicke verletzt wurde, sucht die Berliner Polizei nun Zeugen.

Der 51-Jährige hatte am Freitag, 10. März, gegen 4 Uhr mit einem E-Scooter die Schützenstraße in Richtung Alexander-Meißner-Straße überquert. Laut der Polizei war die Ampel vermutlich auf rot geschaltet gewesen.

Eine 61-jährige Autofahrerin, die vermutlich bei grüner Ampel fuhr, erfasste den E-Scooter-Fahrer mit ihrem Wagen. Der Mann erlitt Kopf- und Rückenverletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall in Altglienicke: Berliner Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fragt: Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

Wer kann Hinweise zur Ampelschaltung geben?

Wer kann sonstige Angaben zu dem Verkehrsunfall machen?

Hinweise richten Sie bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Adlershof unter der Telefonnummer (030) 4664-371100 oder an jede andere Polizeidienststelle. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin können Zeuginnen und Zeugen jederzeit Hinweise geben.