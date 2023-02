E-Scooter-Fahrerin stößt mit Auto zusammen: Schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshain ist eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt worden. Die junge Frau bog mit ihrem Elektrofahrzeug... dpa

Berlin -Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshain ist eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt worden. Die junge Frau bog mit ihrem Elektrofahrzeug an einer Kreuzung links ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vermutlich sei die Rollerfahrerin am Dienstagabend bei Rot über die Ampel gefahren, so die Polizei. Die junge Frau wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.