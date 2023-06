Mehrere Demonstrationen, darunter viele Fahrraddemos, sorgen in Berlin am Wochenende für Straßensperrungen entlang der Demorouten. Der Überblick.

Die East Pride steht an diesem Wochenende an: Der Demozug zieht von Prenzlauer Berg nach Kreuzberg. Außerdem gibt es mehrere Fahrrademos, darunter eine Sternfahrt. Der Verkehrsüberblick fürs Wochenende.

Demos am Samstag in Berlin: Straßensperrungen

Friedrichshain bis Tiergarten: Von 15.30 bis 18.30 Uhr geht eine Fahrraddemo für Frieden in Korea durch Berlin. Die Demo führt von der East Side Gallery an der Mühlenstraße über die Straße der Pariser Kommune, Karl-Marx-Allee, Alexanderplatz, Unter den Linden, Brandenburger Tor, Ebertstraße, Behrenstraße, Mauerstraße, Mohrenstraße, Voßstraße, Ebertstraße, Bellevuestraße und Tiergartenstraße zur Stülerstraße.

Marzahn: Zum vierten Mal zieht am Samstag von 14 bis 19 Uhr die Marzahn-Pride durch den Stadtteil. Es werden mehrere hundert Demonstranten erwartet. Los geht's am S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße. Der Zug verläuft bis abends über Raoul-Wallenberg-Straße, Landsberger Allee und Marzahner Promenade zum Victor-Klemperer-Platz.

Mitte: Von 13 bis 17 Uhr demonstrieren die Teilnehmer einer Fahrrademo gegen den Umgang der neuen Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) mit Radwegen. Die Demo beginnt am Nordbahnhof und endet am Roten Rathaus. Zwischenkundgebungen sind an der Müllerstraße, der Ollenhauerstraße, Berliner Straße und Am Friedrichshain, Ecke Greifswalder Straße/Otto-Braun-Straße geplant.

Außerdem gedenken die Teilnehmer einer Demonstration der Menschen, die dem Krieg in der Ukraine zu Opfer gefallen sind. Der Trauermarsch führt von 18 bis 19 Uhr von der Albrechtstraße über Reinhardstraße und Friedrichstraße nach Unter den Linden.

Neukölln bis Kreuzberg: Am Samstag führt von 16.30 bis 20.30 Uhr eine Demonstration gegen die Hinrichtungen im Iran durch Neukölln und Kreuzberg. Es werden mehrere hundert Teilnehmer erwartet. Die Route geht Hermannplatz über die Kottbusser Straße, das Kottbusser Tor und die Adalbertstraße zum Oranienplatz.

Prenzlauer Berg bis Kreuzberg: Die große Pride-Demo zum Christopher Street Day findet am 22. Juli statt. Am Samstag aber richtet die queere Community bei der vierten East Pride den Blick nach Osten. Die Demo, bei der mehrere hundert Teilnehmer erwartet werden, geht um 15 Uhr los und ist bis 18.30 Uhr angesetzt. Die Route führt von der Stargarder Straße über Dunckerstraße, Danziger Straße, Hagenauer Straße, Sredzkistraße, Knaackstraße, Kollwitzstraße, Metzer Straße, Schönhauser Allee, Rosa-Luxemburg-Straße, Memhardstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Spandauer Straße, Rathausstraße, Schloßplatz, Werderscher Markt, Kurstraße, Alte Leipziger Straße, Niederwallstraße, Kleine Kurstraße, Kurstraße und Spittelmarkt bis Axel-Springer-Straße.

Straßensperrungen wegen Demos am Sonntag

Gesamtes Stadtgebiet/Mitte: Genossenschaftsmitglieder veranstalten am Sonntag eine Fahrradsternfahrt zum Neptunbrunnen in Mitte.