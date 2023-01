Eberswalde: 15-Jähriger nach Messerangriff auf Jugendlichen in U-Haft Der Junge soll das 14-jährige Opfer von hinten in den Rücken gestochen haben. Offenbar kannten sich die beiden. dpa

Ein Polizei-Blaulicht leuchtet über einem Absperrband. Nach einer Messerattacke auf einen 14-Jährigen in Eberswalde sitzt ein 15-Jähriger in U-Haft. dpa/David Inderlied

Eberswalde -Nach einer Messerattacke gegen einen 14-Jährigen in Eberswalde (Barnim) ist ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der Haftbefehl sei wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen worden, sagte Staatsanwältin Ricarda Böhme am Montag auf Anfrage.