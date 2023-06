Bericht: So wenig gibt Russland angeblich für den Ukraine-Krieg aus

Seit über 15 Monaten verteidigt die Ukraine sich und ihr Territorium gegen den Überfall russischer Truppen. Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnet die Kämpfe im Nachbarland weiterhin als „militärische Spezialoperation“ – von einem Krieg will der Kreml-Chef nichts wissen. Laut einer Schätzung der US-Zeitschrift The Economist spiegelt sich das auch in den verhältnismäßig geringen Ausgaben Russlands für den Angriffskrieg wieder.

Wie die Zeitschrift unter Berufung auf „verschiedene Experten sowie eigene Analysen“ berichtet, belaufen sich die Kosten der Invasion derzeit auf ungefähr 5 Billionen Rubel (etwa 62 Milliarden Euro) jährlich. Glaubt man Zahlen des Internationalen Währungsfonds (IWF), entspräche dies knapp 3 Prozent der russischen Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr.

Putin muss Kriegsausgaben auch innenpolitisch rechtfertigen

Im historischen Vergleich würde Russland damit nur einen Bruchteil dessen ausgeben, was frühere – jedoch auch ungleich größere und ineffizientere – Kriege einst gekostet haben. So habe die Sowjetunion auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkrieges ganze 61 Prozent ihres Bruttoinlandprodukts (BIP) in den Militärsektor gesteckt, wie es in dem Bericht heißt. Die Amerikaner hätten zur selben Zeit immerhin die Hälfte ihres BIP für den Krieg aufgewendet. Wie also kommen die vergleichsweise geringen Kosten des russischen Kriegsapparates zustande?

Dem Bericht zufolge spielen sowohl innenpolitische als auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Zum einen verhindere die Verharmlosung des Krieges gegenüber der eigenen Bevölkerung – wenn seitens des Kremls eben nur von einer „militärischen Spezialoperation“ die Rede ist –, dass mehr Geld ins Militär gesteckt werde. Solange Putin also nicht offiziell von einem Krieg spreche, könne er gegenüber Regierung und Bevölkerung auch keine zweistelligen Kriegsausgaben rechtfertigen.

Russlands Wirtschaft schrumpft: Wirken die Sanktionen?

Ein weiterer Grund ist laut dem Bericht die schwierige wirtschaftliche Lage, in der sich Russland – auch angesichts westlicher Sanktionen – befindet. Zehn Sanktionspakete hat die Europäische Union seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine erlassen, ein elftes ist bereits in Arbeit. Schätzungen des IWF, der Weltbank und der OECD zufolge ist die russische Wirtschaft im Jahr 2022 um 2,1 Prozent geschrumpft.

Wie groß der Einfluss westlicher Strafmaßnahmen auf die russische Wirtschaft wirklich ist, wird diskutiert. In seiner Rede an die Nation am 21. Februar ließ der Kreml-Chef aber zumindest durchblicken, dass Russland in Zukunft vorsichtiger haushalten werde. „Die Verteidigung des Landes hat natürlich oberste Priorität“, erklärte Putin vor dem russischen Parlament. Bei der „Lösung strategischer Aufgaben“ dürfe man aber nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, so der Präsident. „Wir dürfen unsere eigene Wirtschaft nicht zerstören.“

Für 2023 erwarten Experten je nach Prognose einen Rückgang der russischen Wirtschaftsleistung von bis zu 2,5 Prozent oder aber ein leichtes Wachstum von bis zu 0,7 Prozent.