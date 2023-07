Westafrikanische Allianz Ecowas droht Putschisten im Niger mit „Einsatz von Gewalt“

Nach dem Putsch im Niger drohen die Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) mit dem „Einsatz von Gewalt“. Nach einem Spitzentreffen in Nigerias Hauptstadt Abuja forderte die Ecowas die putschenden Militärs im Niger am Sonntag in einer Erklärung ultimativ auf, die Macht innerhalb einer Woche an die legitimen Institutionen zurückzugeben. Zugleich beschloss die Wirtschaftsgemeinschaft Sanktionen gegen die selbsterklärten neuen Machthaber im Niger.

Zuvor hatte der neue Machthaber vom Niger, General Abdourahamane Tchiani, angekündigt, dass das Land sich bei Angriffen aus dem Ausland "bis zur letzten Kraft" verteidigen werde. Derweil gab es in der nigrischen Hauptstadt Niamey Angriffe auf die französische Botschaft. Demonstranten schlugen mit Gegenständen auf Türen und Fenster ein und entfernten ein Schild mit der Aufschrift „Botschaft Frankreichs in Niger.“ Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Angriffe mit scharfen Worten.