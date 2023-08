Ecowas-Eingreiftruppe „bereit zum Einsatz“ im Niger

Die von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas bereitgestellte Eingreiftruppe ist laut einem ihrer hochrangigen Vertreter zum Einsatz bereit – wenngleich auch weiterhin eine „friedliche Lösung“ angestrebt werde. „Wir sind bereit, einzugreifen, sobald der Befehl erteilt wird“, erklärte der Beauftragte für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit, Abdel-Fatau Musah, am Freitag nach einem Treffen der Ecowas-Militärchefs in Ghana.

Das Datum für die militärische Intervention im Niger sei bereits festgelegt worden, sagte Musah. Bei dem zweitägigen Treffen der Ecowas-Militärchefs in Ghanas Hauptstadt Accra hätten sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, „Ausrüstungen und Ressourcen“ bereitzustellen, die für den Einsatz erforderlich seien.

Ecowas-Mission reist in den Niger

Zunächst werde jedoch eine Ecowas-Mission in den Niger reisen, um „den friedlichen Weg zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung“ weiterzuverfolgen. Falls diese scheitere, werde der Staatenbund auf eine militärische Lösung zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im Niger zurückgreifen, sagte der Ecowas-Kommissar. Für wann die diplomatische Mission im Niger geplant ist, gab er nicht bekannt.

Bislang waren Gespräche zwischen Ecowas und dem selbsterklärten neuen Machthaber im Niger, General Abdourahamane Tiani, jedoch gescheitert.

Experten: Ecowas könnte militärisch unterlegen sein

Ein militärischer Einsatz dürfte für die Ecowas ein schwieriges Unterfangen werden. Der Flugraum über dem Niger ist seit dem Putsch geschlossen, so auch der Flughafen in der Hauptstadt Niamey. Nigers Militärjunta gilt als gut trainiert und ausgerüstet. Als Partner des Westens hatten die USA, Kanada, Italien, Belgien, Deutschland und teils auch Frankreich Tausende nigrische Soldaten ausgebildet und ausgerüstet. Dazu haben die ebenfalls von Militärjuntas regierten Nachbarn Mali und Burkina Faso dem Niger ihre Unterstützung zugesagt, falls es zum Konflikt kommt. Eine Interventionstruppe der Ecowas könnte in einer Konfrontation durchaus unterlegen sein, warnen Experten, und stattdessen einen regionalen Konflikt in Westafrika entfachen.

Die Junta im Niger, die am 26. Juli nach einem Putsch die Macht übernommen hatte, hat sich einerseits gesprächsbereit erklärt, andererseits bislang alle diplomatischen Bemühungen der Ecowas abgeblockt. Der Staatenbund fordert eine Wiedereinsetzung der Verfassung und des entmachteten Präsidenten Mohamed Bazoum, der unter Hausarrest steht.

Niger: Gefangen gehaltenem Präsidenten Bazoum soll keine Gefahr drohen

Der nigrische Präsident Zeine versicherte indes mit Blick auf international geäußerte Besorgnis, dass dem im Niger gefangen gehaltenen Präsidenten Bazoum keine Gefahr drohe. „Ihm wird nichts passieren, weil wir in Niger keine Tradition der Gewalt haben“, sagte Zeine der Zeitung New York Times am Freitag (Ortszeit).

Zuletzt hatte die Sorge um Bazoums Gesundheitszustand zugenommen. Die New York Times hatte berichtet, dass das Haus des Präsidenten, in dem er seit seinem Sturz gefangen gehalten wird, von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten war. Zudem habe die Junta gedroht, ihn zu töten, falls die Ecowas versuche, ihn durch eine Militärintervention wieder an die Macht zu bringen.

Zeine erklärte laut New York Times auch, dass die nigrische Militärjunta nicht die Absicht habe, mit Russland oder den vom Kreml unterstützten Söldnern der Wagner-Gruppe zusammenzuarbeiten.