Prozess gegen Ed Sheeran gestartet: Hat er Marvin Gaye kopiert? Im letzten Jahr konnte sich Ed Sheeran im Urheberrechtsstreit um seinen Song „Shape of You“ vor Gericht durchsetzen. Jetzt steht der Superstar vor einem neuen Prozess. dpa

Der britische Sänger Ed Sheeran bei einem Bühnenauftritt Marco Piraccini/Imago

New York -In New York hat am Montag ein Zivilprozess um Plagiatsvorwürfe gegen den britischen Popstar Ed Sheeran begonnen. Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, für seinen Hit „Thinking Out Loud“ beim Soulklassiker „Let's Get It On“ von Marvin Gaye aus dem Jahr 1973 abgekupfert zu haben.