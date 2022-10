Eddie Redmayne über seinen Serienmörder-Film Der Hollywood-Star aus Großbritannien macht im US-Fernsehen Promotion für seinen neuesten Film. Er erzählt dabei, wie dieser bei seiner Familie ankommt. dpa

ARCHIV - Eddie Redmayne, Schauspieler aus Großbritannien, besucht die Premiere von «The Good Nurse» während des Toronto International Film Festivals (TIFF). Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Los Angeles (dpa) – -Hollywoodstar Eddie Redmayne hätte in den Augen seiner Tochter lieber im Harry-Potter-Universum bleiben sollen anstatt seine neueste Rolle anzunehmen. „Sie haben einen Blick auf den Trailer des Films erhascht, was, noch einmal, erzieherisch gesehen furchtbar ist“, sagte der 40-Jährige dem US-Moderator Stephen Colbert über seinen Film „The Good Nurse“, in dem er den Krankenpfleger und Serienmörder Charles Cullen spielt.