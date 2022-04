Seit dem 3. April gilt in Innenräumen keinen generelle Maskenpflicht mehr – so auch im Einzelhandel und Supermärkten. Eine Edeka-Filiale in Mönchengladbach kehrt nun zur Maskenpflicht zurück. Allerdings nur für eine Stunde am Tag, wie das Nachrichtenportal T-Online berichtete.

Zwischen 7 und 8 Uhr morgens ist die Maske weiterhin Pflicht. So soll es Menschen, die einer Corona-Risikogruppe angehören, ermöglicht werden, sorgenfrei einkaufen zu gehen. Am Montag veröffentlichte ein Kunde ein Foto der Filiale auf Twitter.

Rücksicht für Risikofamilien...

Danke Edeka #Endt aus Mönchengladbach / Wegberg.

Nachahmenswert, auch für Geschäfte in #Gütersloh ... pic.twitter.com/rPKfqZCae6 — Christian Beckmann (@ChristianBe_NRW) April 25, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Eine Markt-Mitarbeiterin sagte zu T-Online: „Ach, das machen wir eigentlich schon immer.“ Zu Beginn der Pandemie habe man in einer Stunde am frühen Morgen Mitgliedern von Risikogruppen den Vortritt im Markt gelassen. Probleme mit Kunden, die sich nicht an die Regelung halten wollen würden, gebe es nicht: „Das läuft hier ganz gut ab.“