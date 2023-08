Ehe-Aus? Amira Pocher trennt sich von ihrem Mann Oliver Pocher

Die Eheleute Amira und Oliver Pocher werden sich knapp vier Jahre nach der Heirat trennen. Laut einem Bild-Bericht wird das Ehe-Aus offiziell am Donnerstagabend im Podcast der beiden bekannt gegeben. Demnach erklärt Amira dort in einem Statement: „Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt.“

Weiter soll es wenig Informationen zu der Trennung von dem Komiker und seiner Frau geben. Es heißt allerdings, dass Amira ihren Ehepartner wohl verlassen wollte. „Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen“, so Oliver Pocher.