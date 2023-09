Ehe-Aus: Ariana Grande und Dalton Gomez lassen sich scheiden

US-Sängerin Ariana Grande (30, „Positions») und ihr Mann Dalton Gomez (28) haben Medienberichten zufolge nach gut zwei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Grandes Anwältin Laura Wasser habe in dem Antrag „unüberbrückbare Differenzen“ angegeben, berichtete das Portal TMZ.com am Montag. Laut der Gerichtsunterlagen soll sich das Paar bereits im vorigen Februar getrennt haben. Auch Gomez habe am Montag offiziell die Scheidung beantragt, berichtete People.com.

Grande stand im Frühjahr für die Verfilmung des Musical-Hits „Wicked“ in England vor der Kamera. Laut US-Medienberichten ist sie inzwischen mit „Wicked“-Co-Star Ethan Slater zusammen.

Ex-Freund von Ariana Grande starb an Drogenüberdosis

Grande und der Immobilienmakler Gomez hatten im Dezember 2020 nach fast einem Jahr Beziehung ihre Verlobung bekannt gegeben. Die Hochzeit fand dann im Mai 2021 im kalifornischen Montecito statt.

2018 war Grande kurz mit dem Komiker Pete Davidson verlobt, doch das Paar trennte sich nach wenigen Monaten. Zuvor war die Sängerin und Schauspielerin mit dem Rapper Mac Miller zusammen gewesen, der im September 2018 mit 26 Jahren an einer versehentlichen Überdosis aus Drogen, Alkohol und Medikamenten starb.