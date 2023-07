Elon Musk soll ehemaligen Twitter-Mitarbeitern eine halbe Milliarde Dollar schulden

Eine ehemalige Personalchefin von Twitter hat das Unternehmen beschuldigt, rund 500 Millionen Dollar (385 Millionen Pfund) an Abfindungen an ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens nicht gezahlt zu haben. Courtney McMillian, die frühere Leiterin der Abteilung „Total Rewards“ bei Twitter, hat diesen Vorwurf laut einem Bericht der BBC in einer Sammelklage beim Bundesgericht in San Francisco erhoben.

In der Klage heißt es, Twitter-Eigentümer Elon Musk habe von dem Abfindungsplan gewusst, bevor er Tausende von Mitarbeitern entließ. Aber er soll sich vor den „Kosten“ gedrückt haben. Wegen der Massenentlassungen nach dem Kauf von Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk wurden bereits mehrere Klagen gegen das Unternehmen eingereicht. Von den Entlassungen sollen letztlich 6000 Mitarbeiter betroffen haben.

Vorgesehener Abfindungsplan von Twitter offenbar weit unterschritten

Laut BBC heiße es in der aktuellen Klage, dass im Rahmen des Abfindungsplans von Twitter die Mitarbeiter neben anderen Leistungen mindestens zwei Monatsgehälter als Abfindung und einen Barbetrag für die Krankenversicherung erhalten sollen. Denjenigen, die eine höhere Position innehatten, darunter auch McMillian, standen sechs Monate Grundgehalt als Abfindung zu, plus eine Woche für jedes volle Jahr Erfahrung, heißt es in der Klage.

Die Mitarbeiter sollen jedoch „höchstens“ drei Monatsgehälter erhalten haben, nachdem sie entlassen worden waren. Darin enthalten waren eine einmonatige Abfindung sowie zwei Monatsgehälter, um ein US-Gesetz zu erfüllen, das vorsieht, dass Arbeitnehmer bei Entlassungen benachrichtigt werden müssen, heißt es in der Beschwerde. Dies sei nur ein „Bruchteil“ der 500 Millionen Dollar, auf die die Beschäftigten Anspruch hätten, heißt es.

Wenige Tage nach dem Kauf des Nachrichtendiensts Twitter für rund 44 Milliarden Dollar hat Neu-Besitzer Elon Musk etlichen Mitarbeitern gekündigt. Der Tech-Milliardär teilte Angestellten per E-Mail mit, ob sie weiter beschäftigt sind oder nicht. Das Unternehmen hat die neuen Vorwürfe bislang nicht kommentiert.