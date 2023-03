Ehemalige Scheune in Brand - 80-Jährige gerettet Großeinsatz für die Feuerwehr im Herzogtum Lauenburg: Ein Wohnhaus brannte in der Nacht, eine Bewohnerin konnte gerettet werden. dpa

Rauch steigt aus der umgebauten Scheune in der Gemeinde Klein Zecher (Kreis Herzogtum Lauenburg). s /dpa Steven Hutchings/Steven Hutching

Klein Zecher -Ein Brand in einer Scheune - umgebaut zu einem Wohnhaus mit Ferienwohnungen - in der Gemeinde Klein Zecher (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben eines Polizeisprechers fingen in der Nacht zu Mittwoch der Carport und das Gebäude Feuer.