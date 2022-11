Ehemaliger Pastor begräbt in Göttingen alte Bibeln Für gewöhnlich werden bei Beerdigungen Särge oder Urnen beigesetzt. In Göttingen war das Sonntag etwas anders: Alte Bibeln wurden dort zu Grabe getragen. Was... dpa

Der ehemalige Pastor Harald Storz legt an der St.-Albani-Kirche in Göttingen alte Bibeln, die nicht mehr gebraucht werden, in ein Grab. Swen Pförtner/dpa

Göttingen -Der ehemalige Pastor Harald Storz hat in Göttingen (Niedersachsen) nicht mehr gebrauchte Bibeln begraben. Die Bücher wurden nach dem Gottesdienst ohne Kreuz oder Grabstein in der Nähe der St.-Albani-Kirche beigesetzt. Vergleichbare Aktionen habe es in Deutschland bisher kaum gegeben, sagte Storz. Das Begräbnis sei angelehnt an eine jüdische Tradition.