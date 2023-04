Ehemaliger Union-Trainer Werner „Pico“ Voigt ist tot

Werner Voigt, von allen nur Pico genannt, ist verstorben. Die Trainer-Legende wurde 75 Jahre alt. Das vermeldete am Freitagmorgen der Berliner Kurier.

Als Spieler absolvierte Voigt unter anderem für den 1. FC Union zwischen 1973 und 1975 insgesamt 42 Punktspiele in der DDR-Liga. Seine Trainer-Laufbahn begann im Nachwuchs der Dynamos, ehe er von 1986 bis 1990 Chefcoach bei Hansa Rostock wurde. Mit den Mecklenburgern gelang ihm der sofortige Aufstieg in die DDR-Oberliga. In der Spielzeit89/90 stand er sogar in Uefa-Cup-Spielen auf der Kommando-Brücke der Kogge.