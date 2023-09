Ehemann sticht auf schlafende Frau ein und würgt Tochter

Berlin -Ein 33-jähriger Mann hat im Bezirk Berlin-Lichtenberg mit einem Küchenmesser mehrfach auf seine schlafende Frau eingestochen. Danach würgte er am frühen Montagmorgen einige Sekunden lang seine sechsjährige Tochter, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Mutter und Tochter flohen verletzt, aber nicht in Lebensgefahr, aus der Wohnung in der Regener Straße in Karlshorst. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Danach soll sich der Mann selbst Stiche und Schnitte zugefügt haben. Er schwebte in Lebensgefahr und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, nachdem die Polizei ihn gefunden hatte. Gegen den Mann sollte am Dienstag ein Haftbefehl beantragt werden.