Ehemann von Charles-Nichte Tindall zieht ins Dschungelcamp Dem ehemaligen Rugby-Spieler und Ehemann der Nichte von König Charles III. steht ein Abenteuer im australischen Dschungel bevor. Er ist der erste britische R... dpa

ARCHIV - Zara Tindall (r) und Ehemann Mike Tindall sehen sich auf der Rennbahn von Epsom ein Rennen an. Andrew Matthews/PA Wire/dpa

London -Erstmals zieht ein Mitglied der Royal Family ins britische Dschungelcamp ein. Mike Tindall (44), der Ehemann von Zara Tindall, einer Nichte von König Charles III., nimmt an der TV-Show „I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!“ teil, wie der Sender ITV mitteilte. Die Show wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in Australien gefilmt. Zuletzt fanden die Dreharbeiten in Wales statt.