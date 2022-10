Ehering verhakt sich: Mann verliert Finger Wegen eines unglücklichen Zufalls startete das Wochenende für den Mann nicht entspannt Zuhause, sondern mit einem Besuch im Krankenhaus. dpa

Coburg -Ein 39-Jähriger ist in Coburg in Bayern mit seinem Ehering an einem Zaun hängengeblieben und hat sich dabei einen Finger ausgerissen. Das teilte die Polizei am Samstag mit.