Ehrliche Finderin rettet Heiratsantrag an Heiligabend Eine 70-Jährige findet auf der Straße eine Schachtel mit zwei Ringen. Sie meldet den Fund bei der Polzei und sorgt dafür, dass der Plan eines zukünftigen Brä... dpa

Lübeck -Der Neugierde einer 70-Jährigen ist es zu verdanken, dass ein Heiratsantrag an Heiligabend in Lübeck nicht geplatzt ist. Sie habe am Morgen des 24. Dezembers im Stadtteil Kücknitz ein Schmuckpäckchen auf der Straße gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie habe das Päckchen geöffnet und darin eine Schachtel mit zwei Ringen entdeckt. Zunächst hatte sie es für Weihnachtsbaumschmuck gehalten und wollte es entsorgen.