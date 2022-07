Der britische Premierminister Boris Johnson will laut Medienberichten noch am Donnerstag von seinem Amt als Parteichef der britischen Konservativen zurücktreten. Er wäre damit in Kürze auch sein Amt als Regierungschef los, wie die BBC am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.

Der Regierungssitz 10 Downing Street erklärte, Johnson wolle sich am Donnerstagmittag an die Nation wenden. Es ist davon auszugehen, dass Johnson sein Amt als Premier im Herbst abgibt, wenn ein Nachfolger benannt ist. Der neue Premier soll zum Parteitag der Torys im Oktober feststehen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: Oppositionsführer Keir Starmer forderte am Donnerstag bereits Neuwahlen in Großbritannien.

Finanzminister Zahawi an Johnson: „Gehen Sie jetzt!“

Premier Johnson war in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten. Mehrere Kabinettsmitglieder waren zurückgetreten. Zuletzt hatte ihn sogar der erst am Dienstag ins Amt berufene Finanzminister Nadhim Zahawi öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. „Premierminister, in Ihrem Herzen wissen sie, was das Richtige ist. Gehen Sie jetzt“, schrieb Zahawi in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an Johnson.

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022

Neue Bildungsministerin Donelan tritt nach nur zwei Tagen zurück

Die neue britische Bildungsministerin Michelle Donelan trat am Donnertag nach nur zwei Tagen im Amt zurück. „Sie haben uns in eine unmögliche Lage gebracht“, schrieb Donelan in ihrem Rücktrittsschreiben an Johnson. Eine ganze Reihe von Kabinettsmitgliedern soll Johnson in 10 Downing Street aufgesucht und ihm den Ernst der Lage geschildert haben.

Noch am Abend zuvor hatte ein enger Johnson-Vertrauter verkündet, der Premier werde nicht aufgeben. „Der Premierminister ist in einer optimistischen Stimmung und wird weiterkämpfen“, sagte Johnsons parlamentarischer Assistent James Duddridge dem Sender Sky News. Johnson habe bei der vergangenen Parlamentswahl das Mandat von 14 Millionen Wählern bekommen und „so viel zu tun für das Land“.

Watch live: Boris Johnson resigns as prime minister https://t.co/XduzupeyzL — Sky News (@SkyNews) July 7, 2022

Sex-Skandal um Chris Pincher löste die Regierungskrise aus

Ausgelöst wurde die jüngste Regierungskrise in Westminster durch eine Affäre um Johnsons Parteikollegen Chris Pincher, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Zuvor war herausgekommen, dass Johnson von den Anschuldigungen gegen Pincher wusste, bevor er ihn in ein wichtiges Fraktionsamt hievte. Das hatte sein Sprecher zuvor jedoch mehrmals abgestritten. Auch der „Partygate“-Skandal um Corona-Partys am britischen Regierungssitz hatte zuletzt erheblich an Johnsons Ruf gekratzt.

Fast 60 Minister und andere Regierungsmitglieder waren seit Dienstagabend aus Protest gegen Johnson und dessen Amtsführung zurückgetreten. Dass nun auch Johnson selbst Konsequenzen für sich ziehe, sei eine „gute Nachricht“, hieß es am Donnerstag von der oppositionellen Labour-Partei. Jetzt sei es Zeit für einen „echten Regierungswechsel“.