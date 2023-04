So viel kostet ein E-Auto im Durchschnitt Vollelektrische Autos sind einer Studie zufolge weiterhin viel teurer als vergleichbare Benziner. Wird das zukünftig so bleiben? dpa

E-Autos sind weiterhin viel teurer als vergleichbare Benziner. Julian Stratenschulte/dpa

Bergisch Gladbach -Autokäufer in Deutschland können inzwischen unter 78 vollelektrischen Modellen wählen. Sie seien allerdings weiterhin viel teurer als vergleichbare Benziner, teilte das Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach am Mittwoch mit.