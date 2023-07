„Ein Fall für zwei“ im ZDF überzeugt TV-Publikum

Berlin -Mit der Krimiserie „Ein Fall für zwei“ hat das ZDF am Freitagabend ab 20.15 Uhr das Rennen gemacht. 4,57 Millionen Menschen sahen „Im Schatten der Venus“, eine Episode aus dem Jahr 2019. Der Marktanteil betrug 21,1 Prozent. In der ARD lief aus der Filmreihe „Käthe und ich“ die Folge „Im Schatten des Vaters“ von 2021. 2,51 Millionen schalteten ein, die Quote lag bei 11,5 Prozent.

Bei RTL präsentierten sich Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen bei „Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands“, das wollten 1,60 Millionen (7,6 Prozent) sehen. Den Agententhriller „James Bond 007 - Moonraker“ von 1979 mit Roger Moore als Bond schauten sich bei ProSieben 1,40 Millionen (6,9 Prozent) an.

Unter einer Million Zuschauer blieben Sat.1 mit der Comedyshow „Halbpension mit Schmitz XXL“ (940.000 Menschen/4,3 Prozent), Vox mit der Doku-Soap „Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders“ (610.000 Menschen/2,8 Prozent), RTLzwei mit der Komödie „Leg dich nicht mit Zohan an“ (600.000 Menschen/2,8 Prozent) und Kabel eins mit der Krimiserie „Prodigal Son - Der Mörder in Dir“ (370.000 Menschen/1,7 Prozent). ZDFneo erreichte mit dem Auftakt einer Doppelfolge der Krimiserie „Agatha Raisin“ 360.000 Menschen (1,5 Prozent).