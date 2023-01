Ein Forschungsschiff für Südostasien: Modell-Test in Potsdam Die Potsdamer Schiffbauversuchsanstalt entwickelt Neuerungen beim Rumpfbau und der Antriebstechnik. Derzeit geht es um die Entwicklung eines Forschungsschiff... dpa

ARCHIV - Die Potsdamer Schiffbauversuchsanstalt (SVA) testet ein Modell für den Bau eines Forschungsschiffs. Jens Kalaene/dpa/ZB

Potsdam -Die Potsdamer Schiffbauversuchsanstalt (SVA) testet ein Modell für den Bau eines Forschungsschiffs, das in Südostasien eingesetzt werden soll. Dieses Schiff solle von der Fassmer-Werft in Berne an der Weser (Niedersachsen) gebaut werden, sagte Geschäftsführer Christian Masilge der Deutschen Presse-Agentur. Das etwa sechs Meter lange Modell des Schiffsrumpfs wurde in der Werkstatt der SVA mit computergesteuerten Maschinen hergestellt und soll in dieser Woche im Versuchskanal getestet werden.