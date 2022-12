„Ein Herz für Kinder“: Königin bei Spendengala, Prominente sammeln zweistelligen Millionenbetrag

Bei der in Berlin stattfindenden Spendengala sind bereits über zehn Millionen Euro zusammengekommen. Zahlreiche Prominente sind live vor Ort.

Bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ wird eine Woche vor Weihnachten erneut Geld für den guten Zweck gesammelt. Zur Show, die am Samstagabend im ZDF zu sehen ist, kommen hochkarätige Gäste. Auch Schwedens Königin Silvia ist mit von der Partie.

Auf die Frage, warum es so wichtig sei, gerade in diesen Zeiten an Kinder zu denken, sagte die 78-Jährige, Kindern müsse man helfen und Kinder müsse man schützen. Es passierten Sachen, die schrecklich seien.

Moderator Johannes B. Kerner erinnerte daran, dass Silvia in Heidelberg geboren wurde. Teile ihrer Jugend habe sie auch in Deutschland verbracht. Bei den Olympischen Sommerspielen in München vor 50 Jahren habe sie dann ihren späteren Mann, König Carl Gustaf, kennengelernt. „Darf ich deshalb sagen, dass Sie auch ein bisschen unsere Königin sind? Herzlich willkommen auf jeden Fall.“

Promiauflauf: Zahlreiche Persönlichkeiten live vor Ort

Neben der Königin ist auch ein wahrer Promiauflauf vor Ort. Talkshow-Moderatorin Sandra Maischberger, Finanzminister Christian Lindner, FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Schauspielerin Sophia Thomalla, Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und viele weitere bekannte Persönlichkeiten sammeln für den guten Zweck. Auch Außenministerin Annalena Baerbock nimmt Spenden entgegen.

Dafür wird das gesammelte Geld verwendet

Die von dem Verleger Axel Springer und der Bild-Zeitung ins Leben gerufene Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ unterstützt beispielsweise Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen oder auch Familien in Form der sogenannten Einzelfallhilfe.

Der Modedesigner Philipp Plein zeigte sich besonders Großzügig: Über das Telefon spendete er 30.000 Euro für Kinder in Not. Gegen 21.30 Uhr wurden bereits über drei Millionen Euro gespendet. Auch Youtuberin und Sängerin Katja Krasavice hatte die Spendierhosen an. Sie spendete 100.000 Euro. Kurz vor Ende der Show, gegen 22.38 Uhr, ist die Spendensumme auf 9.347.284 Euro angewachsen.