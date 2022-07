Berlin - Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen zum Raub vor einer Berliner Bar. Dabei wurde am 25. Juli 2021 ein 41-Jähriger Tourist verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde demnach vor einer Bar am Fuße des Fernsehturms von drei Männern attackiert, ihm wurde ein Armband gestohlen. Der Tourist erlitt Gesichtsverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Da ein Erfolg der Ermittlungen nach Angaben der Polizei derzeit unwahrscheinlich ist, wurde nun die Überwachungskamera-Aufnahme aus der Bar veröffentlicht.