Ein Selfie mit Präsident und Kanzler

Das kommt nicht so oft vor: Ein Präsident und ein Kanzler machen für einen Fan ein Handy-Bild. So hat Frankreichs Präsident Macron einer pensionierten Franzö...

Potsdam -Eine pensionierte Französischlehrerin wird den Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Potsdam so schnell nicht vergessen - dank zweier Selfies. Evelyn Haupt war eigens aus Hannover angereist, um Macron zu sehen, wie sie erzählte. Die beiden Regierungschefs posierten für ein Selfie mit ihr. Sie ist ein echter Fan von Macron und sprach ihn am Dienstagabend an, als er mit Kanzler Scholz über den Neuen Markt in der Innenstadt zu einem Restaurant ging. „Es war supergut“, sagte Haupt der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei aufgeregt gewesen: „Ich habe alles vergessen, was ich ihm eigentlich sagen wollte.“

So entstand das Selfie mit dem Präsident: „Ich habe ihn gebeten, es zu machen, weil er es besser kann“, sagte Haupt. „Das sehe ich häufig bei seinen Auftritten im Fernsehen und auf Versammlungen.“

Aber auch der Kanzler nahm das Handy kurzerhand, um ihr eine bleibende Erinnerung zu bescheren. So zeigt ein Selfie Macron, Scholz und sie. Ein Kurzvideo des Kanzlers zeigt auf Instagram, wie es dazu kam, dass er sich als Fotograf betätigte.

Scholz half der Lehrerin a.D., nahm das Handy, ging in die Knie und schmunzelte mit Macron in die Kamera. „Avec vous à Potsdam. Begegnungen unter Freunden“, kommentierte der Kanzler. Mehr als 70 000 Nutzer sahen sich das Kurzvideo bis zum Mittwochnachmittag an. Der französische Präsident teilte den Beitrag.

Wird das Selfie mit Macron als Bild gerahmt? „Na klar“, sagte sie. Potsdam war nicht die erste Reise, die die pensionierte Lehrerin machte, um Frankreichs Staatsoberhaupt zu sehen. Sie war schon 2018 in Aachen, als Macron dort mit dem Karlspreis ausgezeichnet wurde. Kleine Pins von dem Besuch in Aachen trägt sie nach eigenen Angaben an einer roten Jacke und an einem T-Shirt in den französischen Farben blau-weiß-rot.

Scholz hatte Macron in seinem Wohnort Potsdam zum Abendessen getroffen. Es war das erste Mal in seiner Regierungszeit, dass er einen Staats- oder Regierungschef dort empfing. Das Treffen sollte eine gute Atmosphäre schaffen - in den deutsch-französischen Beziehungen hatte es im vergangenen Jahr geknirscht. Vom 2. bis 4. Juli kommt Frankreichs Staatschef auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Staatsbesuch nach Deutschland.

Das Essen im Restaurant „Kochzimmer“ dauerte fast drei Stunden - der ursprüngliche Zeitplan wurde gerissen. Restaurantchef Jörg Frankenhäuser zeigte sich sehr zufrieden und sprach von einem „Mega-Abend“. „Es war wirklich eine magische Stimmung“, sagte Frankenhäuser der dpa.

Es gab „neue preußische Küche“, die das Kochzimmer ohnehin anbietet: Koch David Schubert bot Spargel mit Taubnessel, Eigelb mit Morcheln, gerösteten Schweinebauch mit Rübchen und Frühlingslauch, Rehrücken mit Pfifferlingen, roten Rübchen und Stachelbeere, den Hartkäse Comté Réserve mit Aprikose sowie Rhabarber mit Ingwer, weißer Schokolade und Keks.

Die Gäste „wollten nicht mehr weg“, sagte der Restaurantchef, der die Gaststätte seit fünf Jahren führt. „Es wird für uns etwas Besonderes bleiben in der Historie des Restaurants.“ Macron und Scholz saßen am Dienstag an einem separaten Tisch. Das Restaurant in der historischen Gaststätte zur Ratswaage von 1783, das mit einem Michelin-Stern des Gourmetführers „Guide Michelin“ ausgezeichnet wurde, öffnete für beide samt Delegationen am Ruhetag.