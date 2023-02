Ein Toter bei Hausbrand in Berlin-Köpenick Bei einem Hausbrand in Berlin-Köpenick ist ein Mensch ums Leben gekommen. In den frühen Morgenstunden war am Mittwoch in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausg... dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr auf Einsatzfahrt. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Hausbrand in Berlin-Köpenick ist ein Mensch ums Leben gekommen. In den frühen Morgenstunden war am Mittwoch in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte entdeckten nach den Löscharbeiten bei der Begehung des Hauses einen Toten. Die Identität der Person sowie die Ursache des Brandes sind noch unklar.