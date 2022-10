Mailand: Ein Toter bei Messerattacke in Einkaufszentrum – spanischer Fußballprofi unter Opfern Ein Mann nimmt in einem Supermarkt in Mailand plötzlich ein Messer aus dem Regal und sticht auf Passanten ein. Ein Angestellter stirbt, weitere werden schwer verletzt. dpa

Polizisten am Tatort in dem Mailänder Einkaufszentrum. UAP/ncredited/LaPresse

Mailand -Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum in Mailand auf mehrere Leute eingestochen und mindestens eine Person getötet. Fünf weitere Menschen wurden am Donnerstagabend verletzt, drei davon schwer, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten. Der Tote sei ein Angestellter eines Supermarktes gewesen, schrieb der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana, bei Facebook.