Ein Toter nach Auseinandersetzung in Asylunterkunft Bei dem tödlichen Streit werden weitere Personen schwer verletzt, darunter der mutmaßliche Täter. dpa

Wiesbaden -Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft im Wiesbadener Ortsbezirk Mainz-Kastel ist ein Mann gestorben. Zudem waren zwei Frauen im Alter von 31 und 42 Jahren im Zusammenhang mit dem Streit in der Unterkunft am späten Freitagabend schwer verletzt worden, wie eine Polizeisprecherin am frühen Samstagmorgen sagte.